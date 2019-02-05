الكشف عن تفاصيل جديدة حول كارثة سقوط الطائرة اللاعب سالا

2019/02/05 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم ماكسيميليانو دوارت صديق اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا وكيل أعماله بإجباره على ركوب الطائرة التي اختفت رغم رفضه ذلك، ليعود لكارديف بعد توديع زملائه.

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