2019/02/05 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف تقرير صحفي إسباني، أن “جنون” الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، يدفعه لخوض مباراة ريال مدريد، غدًا الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.وذكرت صحيفة “سبورت الإسبانية، اليوم (5 شباط 2019)، أن “ميسي من سيحدد قدرته على خوض مباراة الكلاسيكو، وإن كان الأفضل تجنب المخاطرة به، حتى لا يتعرض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماهي رغبة ميسي بشأن المشاركة في الكلاسيكو؟) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماهي رغبة ميسي بشأن المشاركة في الكلاسيكو؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).