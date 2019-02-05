بالصور.. عمليات بغداد ترفع سيطرة الراهبات في الكرادة

2019/02/05 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن رفع سيطرة الراهبات في الكرادة وسط العاصمة.وذكر بيان للقيادة تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان ” قوة من قيادة العمليات قامت صباح اليوم برفع نقطة تفتيش الراهبات في مدخل كرادة داخل وبحضور قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي والمعاون الامني لقاطع الرصافة و مدير مرور الرصافة وقائد الفرقة […]

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