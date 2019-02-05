التجارة تبحث مع شركة ايرانية فتح افاق تعاون جديدة

2019/02/05 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن بحث شركة المواد الغذائية مع وفد السفارة الايرانية وشركة GTC الايرانية فتح افاق تعاون جديدة وحل المتعلقات السابقة.وذكرت الوزارة في البيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الشركة وضمن خططها وبرامجها للعودة لنشاطها الاساسي تسعى لتفعيل المتاجرة مع الشركات المتخصصة في مجال الاغذية للتعاقد معها".

وفي سياق دعم المنتج المحلي، اوضحت الوزارة ان "وفد من الشركة ترأسه معاون مدير عام الشركة وممثلي عن السيطرة النوعية والرقابة والتدقيق والاستيراد زار مصنع علي الهادي (ع) للزيوت النباتية العامة لوزارة الصناعة والمعادن في سبيل تحقيق التعاون المشترك لامكانية تجهيز الوزارة بمادة الزيت الذي يوزع ضمن مفردات البطاقة التموينية ".

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