2019/02/05 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصليب الأحمر: 1.8 مليون شخص لا يزالون نازحين داخل العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/05 | 13:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

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