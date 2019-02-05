رامي مالك وليدي جاجا في حفل عشاء أوسكار 2019

2019/02/05 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استعدادا لحفلها السنوي الضخم “أوسكار 2019” المقرر إقامته في الـ24 من فبراير/شباط المقبل، نظمت أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة حفل العشاء التمهيدي بالأمس في فندق بيفرلي هيلتون، بحي بيفرلي هيلز، بمدينة كاليفورنيا الأمريكية، بحضور عدد كبير من المرشحين على جوائز الأوسكار.

ومن ضمن الحضور تواجد فريق عمل فريق الموسيقي والغناء “مولد نجم”، وهم برادلي كوبر، ليدي جاجا، سام إيليوت، وكاتب الأغاني الأمريكي، مارك رونسون، والتقطوا عددًا من الصور التذكارية.

والفيلم مرشح لـ8 جوائز أوسكار، وهم “أفضل أغنية، أفضل مكساج موسيقي، أفضل فيلم في العام، أفضل ممثل في دور رئيسي، أفضل ممثلة في دور رئيسي، أفضل ممثل في دور مساعد، أفضل نص سينمائي مقتبس، وأفضل تصوير سينمائي”.

كما ظهر النجم رامي مالك، والمرشح لجائزة “أفضل ممثل في دور رئيسي” عن فيلمه “الملحمة البوهيمية”، والنجمة الأمريكية، جلين كلوز المرشحة لجائزة “أفضل ممثلة في دور رئيسي” عن فيلمها “الزوجة”، وماهرشالا علي المرشح لجائزة “أفضل ممثل في دور مساعد” عن فيلمه “الكتاب الأخضر”.

ونشرت الأكاديمية عبر حسابها الرسمي على موقع اتلواصل الإجتماعي “تويتر” صورة تجمع كل الحضور خلال هذا العشاء.

يذكر ان هناك بعض النجوم لم يتمكنوا من حضور حفل العشاء مثل اوليفيا كولمان، ايما ستون و آدم دريفير.

Meet the 91st #Oscars Class! #OscarsLunch pic.twitter.com/mB7oziiXfM

— The Academy (@TheAcademy) February 5, 2019

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