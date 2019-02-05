حوار خاص مع الفنان عبد الله الجسمي

2019/02/05 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الفنان عبد الله الجسمى إن أصوله الإماراتية جعلته يفضل الغناء الخليجي.

وأكد الجسمى فى حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد انه يفضل الأغانى الحزينة ويعمل على الاهتمام بكلمات الأغنية.

وأضاف أن ألبومه الجديد يحملعنوان “إنسانة بريئة” حرص فيه على تقديم رسالة عن الحب والجمال.

ونجح الفنان الشاب في مجالات متنوعة في عالم الفن، حيث درس في الأكاديمية الملكية البريطانية لتعليم الموسيقى، وتعاون مع أسماء شابة من الوطن العربي، كما أسس فريق ” لايف تيم” من جامعة عين شمس.

مزيد من التفاصيل مع الفنان عبد الله الجسمي خلال لقائه مع الإعلاميين كارلوس ناشف وولاء غانم في برنامج يوم جديد.

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