جيروم بواتينج عن ابتعاده عن التشكيل الأساسي: كرة القدم ليست عادلة أحيانًا!

2019/02/05 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يُخف جيروم بواتينج ضيقه من الخروج من التشكيل الأساسي لبايرن ميونيخ، معلقًا على الأمر بأن كرة القدم ليست عادلة أحيانًا.

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ولم يلعب بواتينج سوى دقيقة واحدة منذ بداية مرحلة الإياب في الدوري الألماني، وقد غاب عن مباراتي شتوتجارت وبايرليفركوزن الأخيرتين، إذ يُفضل المدرب نيكو كوفاتش الاعتماد على الثنائي نيكولاس سول وماتس هاملس.

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وتحدث اللاعب عن وضعه قائلًا "أنا خارج التشكيل الأساسي، وهذا ليس ما أريده".

مضيفًا "كرة القدم ليست عادلة دائمًا، لكن هذا ما عليك القتال عليه في اللعبة، لقد خرجت أقوى من أوضاع أخرى مختلفة".

صاحب الـ30 عامًا أشاد بيورجن كلوب المدير الفني لليفربول، قائلًا عنه "أعتقد ان ما فعله يورجن كلوب في ليفربول يستحق أن نرفع له القبعة، الفريق تطور كثيرًا تحت قيادته وهذا واضح جدًا.



هو فريق حقيقي متحد تمامًا".

✨قطار سولشاير لا يتوقف ..



أرقام تاريخية! 🚄 pic.twitter.com/6k5RJXqx3S— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 5, 2019

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