مجلس بابل: اطراف جرف النصر تشكل تهديداً امنياً لعموم المحافظة

2019/02/05 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر مجلس محافظة بابل، الثلاثاء, من ان المناطق المربكة أمنياً في ناحية جرف النصر تشكل تهديدا للوضع الأمني في عموم المحافظة، مشيرا الى ان “داعش” يحاول التسلل من مناطق اطراف بغداد والانبار الى الناحية.وقال عضو المجلس احمد الغرباوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ناحية جرف النصر مهددة امنيا من بعض مناطق اطراف بغداد وكذلك […]

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