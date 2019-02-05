2019/02/05 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: goem-WJ7cYA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هكذا يصنع الكيمر .. سيد مائدة الافطار العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هكذا يصنع الكيمر .. سيد مائدة الافطار العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).