أفضل طرق التعامل مع المديرين داخل المؤسسات

2019/02/05 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال ميلاد حدشيتيى خبير التنمية البشرية إن المناخ الجيد في العمل يساعد على زيادة الإنتاجية، مؤكدا على وجود طرق تسهل التعامل بين الموظف ومديره داخل المؤسسة الواحدة.

وأشار حدشيتي فى حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد إلى أنه ليس كل مدير قائد، موضحا إنه يفضل كسب رضا المدير في العمل، “فلا يوجد مدير مثالي ولا موظف مثالي”.

وفى السياق ذاته، قال حدشيتي العلاقة بين المدير والموظف تحتاج إلى المهنية دون تملق.

وأضاف خبير التنمية البشرية أن المؤسسات التى تعطي حرية أكثر للموظف تكون إنتاجيتها أفضل.

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