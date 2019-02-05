بالوثائق والصور.. الفنان كاظم الساهر يقدم طلباً رسمياً للداخلية لتغيير لقبه.. فما هو لقبه؟

2019/02/05 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت "العالم الجديد" على ‏نسخة من طلب قدمه الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر إلى وزارة الداخلية بتغيير لقبه من "السامرائي" إلى "الساهر"، ‏مرفقا بالمستمسكات الرسمية للساهر ذاته.

وجاء في الطلب المقدم الى وكيل الوزارة عقيل الخزعلي من قبل الفنان الكبير ما يلي: "‏‏‏إني المواطن كاظم جبار إبراهيم‏ السامرائي المعرف ‏بهوية الأحوال المدنية‏ الصادرة ‏عن دائرة أحوال المنصور ‏بسجل ٣٠٣ صحيفة ١٠٨م ‏رقم الهوية (٠٠٤٩٧٠٥٩)، أروم تغيير لقبي من (السامرائي) ‏الى (الساهر) ‏‏كون اللقب الاخير يمثل اسم الشهرة (كاظم الساهر)، ‏ولكي لا يحصل اختلاف في ‏الأوراق ‏الشخصية الأخرى لذا يرجى تفضلكم ‏اتخاذ الإجراءات ‏القانونية الخاصة بهذا الموضوع".

وتربع الساهر المولود في الموصل ‏عام ١٩٥٧ على عرش الأغنية العربية منذ نحو ربع قرن، ولحن للعديد من الفنانين العرب ‏وحصل على جوائز عالمية وعربية، حاصدا ألقابا شتى كان أشهرها "قيصر الأغنية العربية" الذي أطلقه عليه الشاعر السوري الراحل نزار قباني.

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