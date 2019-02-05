الكويت ولبنان تعتذران وليتوانيا تطلب المشاركة في بطولة الصداقة الثانية

2019/02/05 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابلغ اتحادا لبنان والكويت لكرة القدم نظيرهما العراقي، بالاعتذار عن المشاركة في بطولة الصداقة الدولية بنسختها الثانية التي من المزمع ان تضيفها محافظة البصرة منتصف اذار المقبل.وقال النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة علي جبار في بيان، ان "الاتحاد السوري وافق على المشاركة بشكل رسمي، فيما اعتذر اتحادا لبنان والكويت".

واضاف جبار، ان "الاتحاد الليتواني ابدى رغبته بالمشاركة في البطولة، فيما لم يحدد اتحادا الامارات وعمان موقفيهما من المشاركة او عدمها".

يشار الى ان الاتحاد حدد البصرة مكاناً لاستضافة البطولة التي ستجري للمدة من 18 لغاية 26 آذار المقبل".

تحرير: عامر الشيباني

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