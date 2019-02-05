2019/02/05 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..طالب النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي , الثلاثاء , بعرض كامل فقرات الاتفاقية على البرلمان عند بداية الفصل التشريعي بسبب وجود شكوك بشان اخفاء عدد من الفقرات , مشيرا الى وجوب اخضاع الاتفاقية مع الجانب الاردني الى تقييم سنوي.وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “الاتفاقية العراقية الاردنية تضمنت العديد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون يدعو لاخضاع الاتفاقية مع الأردن الى تقييم سنوي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون يدعو لاخضاع الاتفاقية مع الأردن الى تقييم سنوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).