الحمداني يدعو لإعلام حر يعزز القيم الوطنية لدى العراقيين

2019/02/05 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الثلاثاء، إلى أن يكون للإعلام الحر دور في المرحلة الحالية لتصحيح الخطاب الإعلامي.

وقال المكتب الاعلامي للحمداني

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