مفتشية الداخلية تكشف عن تورط ضباط بتهريب مليون و800 ألف لتر من المشتقات النفطية

2019/02/05 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، تورط غرفة عمليات النفط والطاقة التي يترأسها عدد من ضباط الداخلية بعملية تهريب مليون و 800 ألف

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