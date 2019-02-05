2019/02/05 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اعتبر المتحدث باسم كتلة دولة القانون، النائب بهاء الدين النوري، اليوم الثلاثاء، ان وجود القوات الامريكية في العراق يعتبر احتلالا صريحا وهو مرفوض من قبل الشعب والكتل السياسية.وقال النوري ، ان “تواجد الامريكان مرفوض من قبل الشعب العراقي، كما ان تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تثبت بشكل واضح وصريح ان تلك القوات أصبحت ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: وجود القوات الامريكية في العراق “احتلال صريح”) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون: وجود القوات الامريكية في العراق “احتلال صريح”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).