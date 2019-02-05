مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تسجل أول هبوط بـ3 أشهر

2019/02/05 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بوتيرة تتجاوز التقديرات خلال الشهر الأخير من العام الماضي، ليكون الهبوط الأول في 3 أشهر.





وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات "يوروستيت"، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو انخفضت بنسبة 1.6% خلال ديسمبر الماضي مقابل ارتفاعها بنحو 0.8% في نوفمبر السابق له.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو سوف تتراجع بنسبة 1.5% خلال ديسمبر.





ويرجع الهبوط في مبيعات التجزئة إلى انخفاض مبيعات المنتجات غير الغذائية بنحو 2.7% خلال ديسمبر الماضي على أساس شهري كما هبط مؤشر الغذاء والمشروبات والتبغ بنحو 0.3% في مقابل ارتفاع مؤشر وقود السيارات بنسبة 0.5%.





أما على أساس سنوي، فإن مبيعات التجزئة سجلت زيادة بنحو 0.8% في شهر ديسمبر الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، ومقابل ارتفاع بنحو 1.8% في شهر نوفمبر السابق له.





وعلى صعيد إجمالي عام 2018، فإن متوسط مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق له شهدت زيادة بنحو 1.4%.





وبحلول الساعة 10:11 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.2% ليسجل اليورو 1.1418 دولار.





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