تعافي مبيعات التجزئة ببريطانيا من أدنى مستوى في 10 سنوات

2019/02/05 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تعافت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال الشهر الأول من العام الجاري، بعد أن شهد أداءً هو الأسوأ في عقد من الزمان خلال موسم الإجازات، وذلك مع زيادة إنفاق المستهلكين.





وكشفت بيانات صادرة عن شركة "كيه.بي.إم.جي" اليوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة زادت بنحو 2.2% خلال يناير الماضي، مرتفعة بذلك من أدنى مستوى في 10 سنوات والمسجل في ديسمبر السابق له.





أما فيما يعلق بإنفاق المستهلكين فارتفع بنحو 2.9% في الشهر الأول من 2019، مقابل مستوى 1.8% المسجل في ديسمبر السابق له.





وأوضحت البيانات أن تخفيضات الأسعار كانت القوى المحركة وراء نمو الارتفاع الطفيف في يناير الماضي، ولكن في الوقت نفسه فأن تفاصيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تؤثر على التوقعات.





وفي الشهر الماضي رفض البرلمان البريطاني صفقة رئيسة الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي، كما أجرى تصويتاً لسحب الثقة من تريزا ماي، وفي النهاية رفض البرلمان البريطاني تنفيذ البريسكت دون اتفاق.





ومن المقرر أن تنهي المملكة المتحدة إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 ماس المقبل.





وبحلول الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.3018 دولار.





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