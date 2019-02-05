عمال فرنسا ينظمون احتجاجات بـ

2019/02/05 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قام عمال فرنسا بالدخول اليوم الثلاثاء، في إضراب احتجاجاً على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.





ومن المقرر أن تنتشر المظاهرات في كافة أنحاء فرنسا اليوم بعد أن قامت الكونفدرالية العامة للعمل "سي.جي.تي" في البلاد بالدعوة إلى تنظيم إضراب عام.





كما دعا بعض قادة حركة "السترات الصفراء" مؤيديهم إلى اتباع إجراء "يوم من الإغلاق الحكومي التام".





وكان ماكرون تعهد بمواصلة جهوده من أجل إعادة تأهيل الاقتصاد الفرنسي لكنه يخطط أيضاً النظر في مقترحات من الناخبين.





وفي العام الماضي، عانت باريس من احتجاجات قوية استمرت لفترة طويلة احتجاجاً على فرض ضريبة الوقود والتي تسببت في حدوث اشتباكات عنيفة وقتلى وإصابات.





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