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دولة القانون: وجود القوات الامريكية في العراق "احتلال صريح"

العراقسياسة

دولة القانون: وجود القوات الامريكية في العراق "احتلال صريح"

الثلاثاء 5 فبراير 2019 - 13:29

دولة القانون: وجود القوات الامريكية في العراق "احتلال صريح"

اعتبر المتحدث باسم كتلة دولة القانون، النائب بهاء الدين النوري، اليوم الثلاثاء، ان وجود القوات الامريكية في العراق يعتبر احتلالا صريحا وهو مرفوض من قبل الشعب والكتل السياسية.

وقال النوري لـ"الغدير"، ان "تواجد الامريكان مرفوض من قبل الشعب العراقي، كما ان تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تثبت بشكل واضح وصريح ان تلك القوات أصبحت محتلة".وأضاف انه "على الحكومة ومجلس النواب اخذ موقف حازم ضد التواجد غير الشرعي لتلك القوات"، لافتاً الى ان "ما يجري انتهاكاً للسيادة وعدم التزام باتفاقية 2011".

وأكد "ننتظر موقف رسمي من الحكومة، ولا نعتقد بانها ستخالف رغبة البرلمان والشعب وتوافق على وجود قوات أمريكية".



انتهى...س ح

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