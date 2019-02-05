بالصور..اللواء 12 بالحشد يقيم معرضا لصور الشهداء بحضور جماهيري في واسط

2019/02/05 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت ممثيلة الشهداء والجرحى اللواء ١٢ في واسط معرضا لصور الشهداء على منصة الحشد الثقافية بحضور جماهيري من أهالي المحافظة.

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