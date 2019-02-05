التخطيط النيابية: الاداء الحكومي كان سيئا للغاية في الـ100 يوم

2019/02/05 | 13:41

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بغداد- العراق اليوم:

وصفت لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية، الثلاثاء، الاداء الحكومي خلال ا...





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