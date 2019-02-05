مدينة بغديدا تحتفي بالمرأة السريانية في المهرجان السنوي الثالث لمنتدى المرأة

2019/02/05 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 _ جميل الجميل بحضور راعي ورئيس أساقفة الموصل وكردستان العراق وكركوك للسريان الكاثوليك المطران مار يوحنا بطرس موشي ( بطرس موشي ) إنطلقت عصر هذا اليوم الاثنين الموافق4 شباط 2019 فعاليات اليوم الاول للمهرجان السنوي الثالث “ملتقى المرأة السريانية في بغديدا في كنيسة مار يوحنا .بدأ المهرجان بترتيلة وبعد ذلك تلتها صلاة […]

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