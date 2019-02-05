القبض على متهم بقتل رجل وحرق جثته وسرقة مبلغ 180 ألف دولار في بغداد

2019/02/05 | 13:41

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، الثلاثاء، عن القاء القبض على متهم بقتل رجل وحرق جثته وسرقة مبلغ 180 ألف...

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