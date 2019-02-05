مايا دياب تستوحي إطلالتها الجريئة من شاكيرا

2019/02/05 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اختارت الفنانة مايا دياب اطلالة مختلفة ساحرة في حفلها الاخير في المكسيك، وارتدت خلالها اللون الاصفر، وقد تكون المرة الاولى التي تتجرأ وترتدي فيها هذا اللون.

وكعادتها، ارتدت الفنانة اللبنانية فستاناً بتصميم غير اعتيادي ولون جميل اضاف من جمالها وابرز انوثتها بسبب لون بشرتها السمراء الذي يلائمها اللون الأصفر.

وتميز فستانها بتصميمه الضيق والجريء والشفاف وهو شبه مكشوف من ناحية الصدر مع شراشيب طويلة مطرزة ولامعة زادت من جاذبيتها، وتشبه إلى حدّ كبير ملابس النجمة العالمية شاكيرا التي تختارها بشراشيب لتلائم رقصها على المسرح.

وطبقت دياب مكياجاً ناعماً بألوان خفيفة مع أحمر الشفاه نيود، وتسريحة شعر على الطريقة الغجرية.

وعلقت مايا على الصورة قائلة: “سألني أحدهم مرة لماذا لم ارتد فستانا أصفر اللون من قبل أخبرتهم، كنت احتفظ به من أجل المكسيك”.وحصدت اطلالة مايا الجديدة اعجاب الآلاف من متابعيها الذين حرصوا على مغازلة جمالها، لافتين الى انها من النجمات القلائل اللواتي يليق بهن كل الالون، وتنجح دائماً باطلالات مميزة وخاصة بها.

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