واشنطن تدعو دول إلى تسلم عناصر تنظيم داعش المحتجزين في سوريا

2019/02/05 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحثت الولايات المتحدة دولا أخرى على استقبال المئات من المسلحين الأجانب في صفوف تنظيم داعش المحتجزين لدى المقاتلين الأكراد في شمالي سوريا.

وقالت الخارجية الأمريكية إن المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش المحتجزين في شمال سوريا ينبغي أن يرحلوا إلى بلادهم لبدء إجراءات محاكمتهم هناك.

وقال روبرت بالادينو، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تطالب دولا أخرى لنقل ومحاكمة مواطنيها المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف تمثل وحدات حماية الشعب الكردية غالبيته.

وأضاف: “رغم تحرير المناطق التي كانت خاضعة لتنظيم داعش في العراق وسوريا، لا يزال هذا التنظيم يمثل تهديدا إرهابيا، ما يستدعي اتخاذ إجراء شامل للتعامل مع هذا التحدي الأمني العالمي.”

وحتى الآن، لم تبد إلا دول قليلة استعدادها لاستقبال مواطنيها من مسلحي تنظيم الدولة المحتجزين لدى القوات الكردية الموالية للولايات المتحدة.

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