الخدمات والاعمار النيابية تتابع أعمال إصلاح تخسف وتبليط شارع القناة السريع الدولي

2019/02/05 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادزارت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية عائشة المسارّي، الاثنين، موقع عمل إصلاح تخسف وتبليط شارع القناة السريع من جهة منفذ الصليخ،”.

واضاف بيان لمكتب المسار يتلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “العمل جاء بعد متابعة حثيثة مع أمينة بغداد ودائرة مشاريع بغداد لمعالجة القطع وإكساء الشارع الرئيسي تجنبا لحوادث السير المميتة”.

واكدد البيان ان “المسارّي تابعت مع دائرة مديرية كهرباء بغداد من اجل نصب وتأهيل أعمدة الانارة وإضاءة طريق القناة السريع بشكل كامل لما يتمتع به طريق القناة السريع من حيوية وأهمية كبيرة في ربط مناطق العاصمة بغداد”.

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