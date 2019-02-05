عمليات بغداد: اعتقال متهمين بالسرقة والإرهاب وانتحال صفة

2019/02/05 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وتشكيلاتها من القاء القبض على ثلاثة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة.

وذكر بيان للقيادة تلقى “النور نيوز” نسخة منه “تمكنت قوة من لواء المشاة (44) من القاء القبض على متهم بالإرهاب في منطقة حي البساتين شمالي بغداد”.

واضاف البيان هذا “وتمكنت قوة من اللواء (24) من اعتقال متهم لقيامه بسرقة مبلغ (5) مليون دينار عراقي من محل للصيرفة وبالجرم المشهود في منطقة النصر والسلام غربي بغداد”.

وتابع “بالإضافة الى اعتقال متهم بانتحال صفة ضابط بالجيش العراقي وبحوزته هوية مزورة” مشيرا الى انه “تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل”

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