2019/02/05 | 13:43

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عبد المهدي يدعو لزيادة التعاون في مجال النفط والاستثمار بين العراق والنرويج

يتبع ..................

بغداد اليوم - ديالى

حذر رئيس مجلس ديالى علي الدايني، الثلاثاء، 05 شباط، 2019، مما اسماه اعصار الفقر داخل المحافظة، فيما كشف عن وجود عوائل تعيش على الخبز والماء فقط.

وقال الدايني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "معدلات الفقر في ديالى بتصاعد مس

بغداد اليوم- كردستان

أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء (5 شباط 2019)، بأن اجتماع حزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، المنعقد حالياً قد يتوصل لاتفاقات مهمة بشأن تشكيل حكومة الإقليم، والبرلمان.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &quo

بغداد اليوم- متابعة

سلطت صحيفة" الاخبار" اللبنانية، الثلاثاء (5 شباط 2019)، الضوء على القواعد الأميركية المتواجدة في العراق، بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستخدام الأراضي العراقية، لمراقبة نشاط ايران.

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