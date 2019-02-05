عارض صحي ينهي حياة ارهابي محكوم بالمؤبد في الناصرية

2019/02/05 | 13:44

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن وفاة نزيل مدان بالارهاب في سجن الناصرية اثر عارض صحي .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن وفاة نزيل مدان بالارهاب في سجن الناصرية اثر عارض صحي .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، ان النزيل والبالغ من العمر 66عاما توفي ليلة امس اثر عارض صحي في سجن الناصرية الاصلاحي .وبين ان ادارة السجن نقلت النزيل الى مستشفى الحسين التعليمي في محاولة لانقاذه الا انه لفظ انفاسه الاخيرة حال وصوله ردهة الطوارئ .واوضح ان النزيل وهو من سكنة محافظة صلاح الدين ، كان يقضي حكما بالسجن المؤبد لادانته بجرائم ارهابية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب .

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