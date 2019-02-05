شركة الطيران الألمانية “جيرمانيا” تعلن افلاسها

2019/02/05 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت شركة الطيران الألمانية “جيرمانيا”، الثلاثاء، إفلاسها، والبدء بوقف فوري لأنشطتها وعملياتها، بعد فشل جهود توفير السيولة لتلبية النفقات المترتبة عليها.وقال “كارستن بالكي”، المدير التنفيذي لـ “جيرمانيا”، التي تملك 30 طائرة، في بيان، إن “الشركة تَبَقَّى لها فقط خيار الإعلان عن الإفلاس، بعد محاولات توفير السيولة..نأسف لعواقب هذه الخطوة على موظفينا” وقدم […]

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