الحزبان الرئيسان يتفقان على تقرير بشأن بغداد وكركوك وشكل الحكم بكوردستان

2019/02/05 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتهى اجتماع جمع وفدين رفيعين من الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وضم الاجتماع قيادات في الصف الاول للحزبين بإشراف مباشر من نيجيرفان بارزاني النائب الاول لزعيم الحزب الديمقراطي، وكوسرت رسول علي نائب السكرتير العام للاتحاد الوطني.

وبحسب التسريبات فإن الاجتماع شهد تقديم لجنة مشتركة مشكلة بين الحزبين رفع تقرير عن العلاقات السياسية مع بغداد، والاوضاع في محافظة كركوك المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية، وحكومة الاقليم.

وتفيد المعلومات الواردة ان التقرير المقدم تضمن ايضا شكل الحكم في اقليم كوردستان بتشكيل الحكومة الجديدة.

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