حرق البخور في تايلاند يثير الجدل

2019/02/05 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاهل التايلانديون من أصل صيني دعوات بانكوك للحد من حرق البخور ضمن الاحتفالات برأس السنة القمرية إذ تكافح المدينة معدلات تلوث خانقة.

ولم يعبأ أغلب المحتفلين بعام الخنزير الذي يبدأ اليوم الثلاثاء، بالاعتبارات الصحية فأحرقوا البخور كقرابين لأرواح الأسلاف، لكن الكثيرين ارتدوا أقنعة واقية من التلوث.

وتحوم درجة جودة الهواء في بانكوك حول مستويات غير صحية إذ تتجاوز كميات جزيئات الغبار الخطيرة المعروفة باسم (بي.إم 2.5) المستوى الآمن في العديد من المناطق ونفدت الأقنعة الواقية من أغلب المتاجر.

وسجل المؤشر اليوم الثلاثاء، 110 نقاط وفقا لموقع إيرفيجوال الإلكتروني الذي يقيس مستويات التلوث في مدن العالم، مما يضع بانكوك ضمن أكثر مدن العالم تلوثا.

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