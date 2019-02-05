عبدالمهدي: علينا الاستفادة من الخبرات النرويجية في استثمار الموارد النفطية

2019/02/05 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بوزيرة خارجية النرويج اينه اريكسن، عن الاستفادة من الخبرات النرويجية في مجال الاستثمار بالموارد النفطية، الى جانب تدريب القوات الأمنيةوذكر بيان لمكتبه الاعلامي، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، انه "استقبل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم وزيرة الخارجية لمملكة النرويج اينه اريكسن والوفد المرافق لها.

وحسب البيان، رحب عبد المهدي بتطور العلاقات بين العراق والنرويج، معربا عن امله في أن تسهم هذه الزيارة بتعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات والتجارب النرويجية في مجال الاستثمار الأمثل للموارد النفطية وتوسيع برامج الدعم والتدريب للقوات الأمنية ، مثمنا دعم النرویج للعراق في مواجهة الارهاب وبمشاركتها في مؤتمر الكویت لإعادة اعمار العراق ودعمها للبرامج الانسانية الخاصة بالنازحين والاهتمام باللاجئين العراقيين في النرويج.

من جهتها، أعربت وزير الخارجية النرويجية عن رغبة بلادها بإقامة علاقات شراكة مع العراق وزيادة فرص التعاون الاقتصادي ، وتبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين لوضع أسس لعلاقة شراكة وتعاون ، كما ابلغت تحيات رئيسة الحكومة النرويجية وتطلعها لزيارة العراق ، ووجهت لسيادته دعوة لزيارة النرويج معربة عن سرورها بالتطور والاستقرارالذي يشهده العراق، وفق البيان.

وحضر اللقاء اسبن لندبیك المدیر التنفیذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا ، و كنوت ایلیف لاین الممثل الخاص الى العراق وسوریا وان ھافاریسداتیر لوند نائب مدیر الاتصالات، وسفير النرويج في العراق توني الیرز .

كما حضر اللقاء نزار الخیر الله وكیل وزارة الخارجیة، والفریق الركن عبد الامیر یار الله نائب قائد العملیات المشتركة في العراق والسفیر العراقي في النرويج شاكر قاسم مھدي، وعدد من المستشارين في الجانبين.

تحرير: عامر الشيباني

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