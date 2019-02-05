هادي العامري:لن نسمح بأي تواجد بري او قواعد أميركية في العراق

2019/02/05 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، رفضه لأي تواجد بري أميركي على الأراضي العراقية، فيما اشار إلى أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين تحالفي الفتح وسائرون لمناقشة النواقص الخدمية في المحافظات.

وقال العامري في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع الفتح وسائرون ، إن “التواجد الأميركي البري في العراق لأن البرلمان العراقي رفض ذلك عبر اتفاقية الاطار الاستراتيجي”، مؤكدا “اننا لن نسمح بأي تواجد او قواعد أميركية في العراق”.

وأضاف العامري، أنه “سيتم تشكيل لجان مشتركة لمناقشة النواقص الخدمية في المحافظات”، مشيرا إلى “اننا سننتصر.

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