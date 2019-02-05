صالح يتلقى دعوة من نظيره المصري للقمة العربية - الأوربية نهاية الشهر الجاري

2019/02/05 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لحضور مؤتمر القمة العربية – الأوربية المزمع عقده في مدينة

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