صدور امراً بالقبض بحق رافع الجميلي وفق قانون مكافحة الإرهاب

2019/02/05 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية اليوم الثلاثاء، امراً قبض بحق المدعو (رافع مشحن الجميلي) عن

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