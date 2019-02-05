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صدور أمر القبض بحق رافع الجميلي

العراقسياسة

صدور أمر القبض بحق رافع الجميلي

الثلاثاء 5 فبراير 2019 - 14:25

صدور أمر القبض بحق رافع الجميلي

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية امر قبض بحق (رافع مشحن الجميلي) عن جريمة التحريض على السلطات الدستورية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "الغدير"، أن "المدعو رافع مشحن الجميلي ظهر في مقطع فيديو على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام وهو يحرض على السلطات الدستورية".واضاف ان "المحكمة اتخذت الاجراءات بحق المتهم واصدرت امراً بالقبض وفقاً لقانون مكافحة الارهاب عن جريمة التحريض على السلطات الدستورية".انتهى...س ح

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