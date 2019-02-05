غضب على حكم احتسب هدفا لليفربول تبين انه جاء من حالة تسلل

2019/02/05 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الجمهور الانكليزي في مواقع التواصل الاجتماعي، جام غضبه على حكم مباراة فريق ليفربول أمام مضيفه وست هام يونايتد، بسبب احتسابه الهدف الوحيد لمهاجم الريدز السنغالي ساديو ماني، رغم أنه جاء من تسلل واضح، في المباراة التي جرت على ملعب لندن الأوليمبي، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية"، أن الإعادة التلفزيونية، أوضحت أن جيمس ميلنر الذي مرر الكرة إلى ماني، كان متسللًا، وهو ما لم يلاحظه حكم المباراة أو الحكم المساعد.وأوضحت أن حكم المباراة تعرض لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تمرير الهدف الذي أعاد الريدز إلى الديار بنقطة غير مستحقة.وكتب أحد المعلقين: "لقد كان متسللًا على بعد ميل أمام الحكم المساعد".انتهى ..



م ف

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