2019/02/05 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في البصرة..



16 الف سيارة بلا لوحات

البصرة -

كلمة

أعلنت مديرية مرور محافظة البصرة وجود 16 ألف سيارة بلا

لوحات منذ سنتين في المحافظة.

وقال مدير مشروع تسجيل المركبات في البصرة، المقدم منتظر حسن هادي،

في تصريح صحفي تابعه موقع كلمة الإخباري إن "أكثر

من 32 ألف لوحة مخصصة لـ 16 ألف سيارة، لا تزال مركونة في مخازن

المشروع في منطقة الكزيزة".

واتهم "اصحاب المركبات التي صدرت لها لوحات تسجيل بالأهمال بسبب عدم

مراجعتهم الدائرة واستلام لوحاتهم منذ أكثر من سنتين".

وقال هادي، إن "المديرية ستتخذ مجموعة، من الإجراءات في الأيام

المقبلة، بحق أصحاب المركبات التي تسير بلا لوحات تسجيل، رغم وجودها

في مديرية المرور".

من جانبهم أكد مواطنون إنهم "عانون من البيروقراطية والإجراءات

المملة عند مراجعتهم لمديرية المرور".

وقالوا إن "تأخير معاملاتهم في دائرة مرور البصرة، يصل لإيام

واسابيع، رغم بساطة الإجراءات، مما جعلهم يعزفون عن مراجعة

المديرية".

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