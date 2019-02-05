2019/02/05 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت أسعار النفط، ارتفاعا الثلاثاء، بفضل توقعات شح المعروض العالمي بسبب العقوبات الأميركية على فنزويلا وتخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك".

وسجلت أسعار العقود الآجلة لغرب تكساس الوسيط، اليوم 5 شباط 2019، 54,65 دولارا للبرميل مرتفعة ستة سنتات، حيث سجل الخام أعلى مستوى فيما يزيد على شهرين عند 55,75 دولارا أمس الاثنين، وفق ما نقلته "رويترز".

فيما سجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 62,56 دولارا للبرميل مرتفعة خمسة سنتات.

وكان محللون أكدوا في وقت سابق، ان العقوبات الأميركية على فنزويلا تركز اهتمام السوق علي تراجع الإمدادات العالمية.

جدير بالذكر ان إنتاج نفط دول منظمة "أوبك" شهد تراجعا في شهر كانون الثاني الماضي، بأكبر قدر في عامين حسبما خلص إليه مسح أجرته "رويترز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار النفط العالمية وسط توقعات بشح المعروض) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اسعار النفط العالمية وسط توقعات بشح المعروض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).