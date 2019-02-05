تعرف على موعد مباراة كلاسيكو الارض

2019/02/05 | 14:43

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كتالونيا-عراق برس-5 شباط/ فبراير:يواجه برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب الكامب نو، غدًا الأربعاء والموافق الـ 6 من فبراير وذلك في مباراة ذهاب دور نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا.

برشلونة تخطّى دور ربع نهائي كأس الملك بعد الفوز على إشبيلية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3 إذ خسر في المباراة الأولى بثنائية نظيفة وفاز 6-1 في المباراة الثانية.

أما فريق ريال مدريد فقد تأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على جيرونا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3 إذ انتهى الإياب 3-1.

يلتقي فريق برشلونة مع ريال مدريد على ملعب الكامب نو غدًا الأربعاء في تمام الساعة الـ11:00 بتوقيت بغداد.

وينتظر أن تُلعب مباراة إياب دور نصف النهائي بين فريق ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الـ27 من شباط في تمام الساعة الـ11:00 بتوقيت بغداد.انتهى(1)

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