النيجيري وليام اكوركيت يصل بغداد لتمثيل الجوية

2019/02/05 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد-عراق برس-5 شباط/ فبراير:وصل اليوم الثلاثاء، محترف فريق القوة الجوية، النيجيري وليام اكوركيت إلى العاصمة بغداد، وذلك لتمثيل الفريق خلال الفترة المقبلة في الاستحقاقات المحلية والخارجية.

واستقبل اللاعب الدولي السابق، ومشرف فريق كرة القدم جاسم غلام، الوافد الجديد وليام منذ وصوله إلى مطار بغداد ووصولاً بمقر اقامة اللاعب.

وذكر غلام أن “النيجيري وليام اكوركيت هو اخر صفقات الصقور، وتم التعاقد معه بشكل رسمي مسبقاً، مشيراً بأن اللاعب سوف لن يكون جاهزاً لمباراة اليوم مع نفط الوسط، ولكن اللاعب سيكون ضمن كشوفات الفريق لمباراة باختاكور الأوزبكي في ملحق ابطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل”.

وأضاف مشرف فريق القوة الجوية، أن “المحترف وليام يلعب في مركز المهاجم، وهو قادم من الإنتاج الحربي المصري، وسيرتدي الرقم (30) مع الصقور”.انتهى(1)

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