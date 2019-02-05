2019/02/05 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار ..أعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الثلاثاء، عن تعرض معاقل تنظيم “داعش” الإجرامي لقصف جوي من قبل طيران الجيش داخل العمق السوري.وقال المحلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “طيران الجيش بقصف، اليوم، مواقع لتنظيم داعش الإجرامي داخل العمق السوري وفق معلومات تفيد بمقتل وإصابة عدد من عناصر التنظيم”.وأضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران العراقي يقصف معاقل لـ”داعش” داخل العمق السوري) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران العراقي يقصف معاقل لـ”داعش” داخل العمق السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).