عملة إلكترونية جديدة تقفز 250% في أقل من 24 ساعة

2019/02/05 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: سالي إسماعيل

مباشر: صعدت عملة إلكترونية جديدة بنحو 255% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تقلبات في سوق الأصول المشفرة.





وبحلول الساعة 10:47 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت عملة بيتكويين "Bitcoiin" بنحو 254.5% لترتفع إلى مستوى 1.01 دولار.





وفي الوقت نفسه، فإن القيمة السوقية للعمة الرقمية بلغت 49.61 مليون دولار لتحل بذلك في الترتيب رقم 67 بين أكبر 100 عملة من حيث القيمة السوقية.





وتعتبر بيتكويين عملة حديثة نسبياً، حيث انضمت إلى سوق العملات الإلكترونية في 10 يناير الماضي، كما أن اسمها يتشابه كثيراً مع عملة "بيتكوين" الشهيرة.





أداء بيتكويين منذ 10 يناير وحتى الآن - (المصدر: كوين ماركت كاب)

وفي تعاملات اليوم، سجلت القيمة السوقية لكافة العملات الإلكترونية 113.65 مليار دولار وهو أقل من مستوى 114.25 مليار دولار المسجل بالأمس.





ويأتي ذلك بالتزامن مع تقلبات داخل قائمة الخمسة الكبار من حيث القيمة السوقية إلى جانب بقاء البيتكوين كاش في المرتبة الخامسة بعد أن فقدت ترتيبها الرابع في أواخر الشهر الماضي.





وبالنسبة للعملة رقم واحد حول العالم والتي تشكل تقريباً نصف القيمة السوقية الإجمالي لسوق الأصول الرقمية، فسجلت 3465.9 دولار بارتفاع 0.4%.





في حين تراجعت عملة "الريبل" بأكثر من 1.1% لتهبط إلى 0.298 دولار لكنها لا تزال محتفظة بمكانتها في الترتيب الثاني.





بينما صعدت العملة التي تشغل المركز الثالث وهي "الإيثريوم" بنحو 0.2% لتصل إلى مستوى 107.7 دولار.





أما عملة "إيه.أو.إس" والتي باتت في المرتبة الرابعة، فاستقرت عند مستوى 2.40 دولار كما بلغت عملة "البيتكوين كاش" والتي تتذيل القائمة 118.96 دولار دون تغييرات تذكر.





يذكر أن العملات الإلكترونية فقدت نحو 11.4 مليار دولار من قيمتها في شهر يناير الماضي مع تسجيل البيتكوين أطول خسائر شهرية منذ عام 2010 بعد الهبوط لمدة 6 أشهر متتالية.





وبالنسبة لإجمالي العام الماضي، فإن اللون الأحمر خيّم على السوق الرقمي بخسائر تتجاوز 491 مليار دولار.





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