تقرير: ترامب يعتزم ترشيح مسؤول بالخزانة الأمريكية مديراً للبنك الدولي

2019/02/05 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أفادت تقارير صحفية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم ترشيح ديفيد مالباس المسؤول في وزارة الخزانة في الولايات المتحدة مديراً للبنك الدولي.





وقال أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة "بلومبرج"، اليوم الثلاثاء، إن الإعلان الرسمي عن تلك المسألة سيتم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وذلك بعد إلقاء ترامب خطاب حالة الاتحاد والمقرر له اليوم.





وأكدت المصادر على أن الإدارة الأمريكية بدأت منذ الأمس التواصل مع الدول الأعضاء في البنك لزيادة الدعم لمالباس.





وترجع الكلمة النهائية للفصل في مسألة تعيين مالباس إلى المجلس التنفيذي للبنك والذي يضم 189 دولة.





وكان مالباس يصف البنك الدولي بأنه أكبر من اللازم وغير فعال ومتردد للغاية حيال وقف الدعم المقدم للدول النامية التي أصبحت محركاً للنمو.





وانضم مالباس البالغ من العمر 62 عاماً إلى حملة ترامب في وقت مبكر كمستشار اقتصادي، وبصفته وكيل الشؤون الدولية في وزارة الخزانة فقد دعم بحماسة أجندة الرئيس الخاصة بالتخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية لتعزيز النمو الاقتصادي.





وقبل ذلك تولى مالباس مناصب عليا في الخزانة والدوائر الحكومية في عهد رونالد ريغان وجورج بوش، كما شغل منصب كبير الاقتصاديين في بنك بير ستيرنز وهو بنك استثماري انهار خلال الأزمة المالية العالمية.





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