رئيس المفوضية الأوروبية ينفي رفض الكتلة لصفقات الاستحواذ

2019/02/05 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الكتلة لم تمنع عمليات دمج الشركات بدون ضرورة.





وقال يونكر في خطاب أمام الصناعيين في بروكسل، اليوم الثلاثاء، إن المفوضية لم تقم إلا برفض 30 عملية اندماج فقط في حين أنها وافقت على أكثر من 6000 عملية أخرى.





وأضاف أن هذه رسالة لأولئك الذين يقولون إن المفوضية تتكون من "تكنوقراطية متشددة".





ويأتي تعليق يونكر بالتزامن مع الشكاوى في فرنسا وألمانيا بشأن تكهنات رفض الاندماج بين شركتي "سيمنز" و"ألستوم".





وتابع يونكر أن هذا يدل على أننا نؤمن بالمنافسة طالما الأمر عادلاً للجميع، قائلاً: "لن نمارس أبداً السياسة أو نمارس تفضيلات عندما يتعلق الأمر بضمان ساحة مكتافئة".





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