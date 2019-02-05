2019/02/05 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / نزاهة ذي قار ترصد عدد من الخروقات في تعينات تربية المحافظة

واع / مكتب ذي قار / س .ع

اعلنت نزاهة محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن وجود خروقات بتعيينات تربية المحافظة، لافتة إلى اعتقال عدد من مخاتير المناطق المتورطين بالقضية.

وذكر مصدر في نزاهة المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مكتب النزاهة بالمحافظة رصد خروقات كبيرة في تعيينات تربية ذي قار، وباشرت بالتحقيق بالأمر".

واضاف ان "اعتقال عدد من مخاتير المناطق لمنحهم تأييدات مزورة إلى عدد من خريجي محافظات واسط والديوانية والمثنى، وسحب الدرجات الوظيفية الممنوحة لهؤلاء الخريجيين"، لافتا إلى أنهم "طور التحقيق".

وأضاف، أن "النزاهة قررت فتح تحقيق مع مديرية تربية ذي قار لرصدها مجموعة من الخروقات المتمثلة برفع اسماء خريجين ظهرت اسمائهم بعد نتائج الاعتراضات

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