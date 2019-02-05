مقتل واصابة شخصين بمشاجرة بين مقاولين جنوب بغداد

2019/02/05 | 14:45

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، الثلاثاء (5 شباط 2019)، بمقتل مقاول وإصابة آخر، خلال مشاجرة بين عدد من المقاولين، جنوب بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص يعملون مقاولين تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن النهروان، جنوب بغداد".

وأضاف، أن "المشاجرة اسفرت عن مقتل شخص واصابة آخر والقاء القبض على ثلاثة منهم".

بغداد اليوم _ بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء (5 شباط 2019)، بدء عملية عسكرية واسعة، لمطاردة عناصر خلايا داعش النائمة شمالي المحافظة.

واوضحت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قطعات من أفواج طوارئ الشرطة وقوات النخبة من سر

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت السطلة القضائية في العراق، الثلاثاء (5 شباط 2019)، الاطاحة بشبكة إرهابية من 16 متهماً حاولت إحياء "ولاية الجنوب" لدى داعش بجهود قضائية واستخبارية وأمنية.

وذكرت صحيفة القضاء، الصادرة عن السلطة القضائية، في تقري

بغداد اليوم- بغداد

كشفت مفتشية وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء (5 شباط 2019)، عن تورط ضباط بتهريب مليون و800 ألف لتر من المشتقات النفطية.

وقالت المفتشية في بيان لها: "اكتشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية تورط غرفة عمليات النفط والطاقة

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